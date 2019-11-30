Напитки и сладости из США по привлекательной цене

Импортные сладости по-прежнему пользуются необъяснимой популярностью у россиян. Но, к сожалению, не всегда желаемые лакомства можно найти на местных прилавках. Тут на помощь может прийти компания «Фритайм», которая занимается поставками так полюбившихся газировки, жевательных резинок, кофе и сладостей из США. Подробнее — на этом сайте.

В Ассортимент напитков входит почти два десятка известных во всем мире брендов. Таких как Dr. Pepper, Coca Cola, Fanta, 7-UP и Canada Dry. О последнем более подробно. Газировка начала свой путь в 1890 году в аптеке в Канаде! И уже через несколько лет обрела популярность в Америке, очаровав всем своим фирменным вкусом «Имбирный эль». Именно это рецепт позволяет напитку сохранять свою уникальность уже на протяжении ни одного века.

«Фритайм» импортирует газировку в Россию в фирменных алюминиевых банках. Компания работает с продуктом более двух лет и наладила высокие темпы реализации товара в Москве.

В числе брендов, реализуемых компанией, так популярный сегодня Dr. Pepper. Это все тот же классический газированный напиток из 23 секретных ингредиентов по рецепту 1885 года. Без дополнительных вкусовых добавок.

Продажа напитков осуществляется упаковками по 12 алюминиевых банок. Минимальная сумма заказа не должна составлять менее 15 тысяч рублей.

Вместе с любимыми газировками «Фритайм» реализует жевательные резинки Wrigleys и Trident. А также кофе Cheboko и сладости Milka и Oreo со вкусами, которые не найти на прилавках сетевых магазинов.

Приехать и забрать редкий запас любимых напитков можно по адресу улице Салтыковской, дом 8с18 (метро Новокосино), предварительно подтвердив у консультантов его наличие на складе. Для удобства заказчиков на месте работает бригада грузчиков, которые помогут отнести коробки в автомобиль. Клиентам из других регионов компания предлагает доставку заказа по адресу транспортной компании в столице.

Схема оформления заказа проста – клиент оплачивает заказ (минимальная стоимость от 10 тысяч рублей) и получает товар прямо в день оплаты! В редких случаях – на следующий день.

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