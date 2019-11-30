Орловцев приглашают на праздник «Счастье рядом»

30.11.2019 | 12:35 Новости, Общество

Жителям областного центра помогут найти верного друга и получить подарки.

В областном центре 8 декабря пройдет благотворительная вечеринка «Счастье рядом». С 12:00 до 18:00 в «Творческом экспериментальном центре» на ул.Фомина 9.

На мероприятие привезут 100 щенков, котят и кошек. Все животные привиты и стерилизованы по возрасту. Организаторы события планируют устроить фотовыставку, благотворительный маркет, розыгрыши призов.

«Наши замечательные спонсоры — зоомагазин «4 лапы» и кофе «LEBO» предоставят подарки счастливчикам, которые встретят свою родственную душу среди наших подопечных и заберут их домой. Если вы не планируете обзавестись пушистым другом, приходите лично поддержать бездомных животных города Орла, а также примите участие в нашей акции «Мешок добра», — пишут организаторы праздника.

Для животных можно будет оставить консервы, корма, наполнители, лекарства. Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания. С собой просят захватить паспорт.

Посещение выставки со своими животными, а также с животными, не согласованными с организаторами, запрещено. Более подробную информацию можно узнать тут.

ИА «Орелград»

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