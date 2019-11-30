Полотенцесушители – секрет комфорта в ванной комнате

Обустройство ванной комнаты – одна из самых сложных задач во время ремонта. Все необходимое нужно разместить на скромных квадратных метрах, при этом сделать это стильно и удобно. Облегчить задачу может компания «Маргроид», которая представляет широчайший выбор функциональных полотенцесушителей. Водяные полотенцесушители с полками — выбор тех, кто ценит комфорт.

До начала ремонта мало кто задумывается о необходимости этого бытового предмета. А ведь именно полотенцесушитель поможет не только поддержать комфортную температуру в ванной комнате, но и спасти помещение от грибка и плесени. И это не говоря о центральной функции – сушке полотенец и мелких предметов гардероба.

Одним из ведущих производителей и продавцов полотенцесушителей в России и странах СНГ является «Маргроид». Компания присутствует на рынке более 25 лет и за это время модифицировала простой полотенесушитель до многофункционально предмета интерьера ванной комнаты.

Именно «Маргроид» вывел формулу создания идеального полотенцесушителя: «Красота + Удобство + Надежность». Что гарантирует поддержание этого девиза:

— «Маргроид», в отличие от своих конкурентов, сам занимается производством труб для изделий, что гарантирует контроль качества продукции на абсолютно всех этапах;

— Проверка изделий под давлением, таким образом производитель исключает любую возможность протеканий;

— Вальцовка;

— Зеркальная полировка 12 класса, чем также может похвастаться далеко не каждый производитель;

— «Маргроид» использует в работе только нержавеющую сталь марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм;

— Сварной шов трубы сделан методом TIG и соответствует международному стандарту EN 10217-7 (коэффициент прочности шва равен единице);

— Все изделия страхуются в компании «Ингосстрах», что позволяет исключить риски перед третьими лицами в случае непредвиденных обстоятельств;

— Все полотенцесушители компании имеют сертификаты соответствия.

В ассортименте компании водяные и электрические полотенцесушители, а также комплектующие к ним. Одним из популярнейших изделий этого вида является, так называемая, «Лесенка». Название объясняется похожим расположение труб.