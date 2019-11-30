Запчасти для компрессорной техники. Где найти?

Сфера применения компрессорной техники варьирует о производственных масштабов до накачивания шин и ремонта в домашних условиях. При этом все, кто когда-либо сталкивался с прибором, в один голос скажут, что поломка техники может поставить в тупик, так как найти качественные детали на рынке нелегко. Подробнее — на сайте kazancompressor.ru.

Полезный контакт в этой области – Торговый дом «Компрессормашремсервис». Именно эта компания специализируется на запасных частях и деталях для компрессорной техники. В перечень услуг предприятия входят: изготовление деталей по чертежам заказчика, модернизация компрессорного оборудования, обработка деталей, проведение пусконаладочных работ, ремонт винтовых и центробежных компрессоров и роторов.

Изготовление деталей по индивидуальным чертежам возможно как в единственном экземпляре, так и серийно. Как отмечают работники компании, именно эта услуга сегодня более востребованна и актуальна, так как именно индивидуальный проект способен воплотить в жизнь пожелания самых взыскательных клиентов.

Сделать заказ проекта можно не выходя из дома – в режиме онлайн. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте. После чего с вами свяжется специалист компании, с которым можно будет дополнительно проговорить все детали и при необходимости назначить дату «живой» консультации.

ООО «Торговый Дом «Компрессормашремсервис» работает на в отрасли с 1991 года. За это время компания стала надежным и выгодным партнером многих крупнейших заводов России и зарубежья и получила звание одного из ведущих поставщиков на рынке компрессорного оборудования.

При этом основным направлением своей работы Компрессормашремсервис называет именно поддержку промышленной отрасли России. Благодаря наличию на предприятии собственной производственной базы и конструкторского отдела, номенклатура выпускаемых изделий постоянно расширяется. Особое внимание уделяется качеству поставляемой продукции и предлагаемых услуг, снижению сроков изготовления оборудования за счет оптимизации технологического процесса, внедрению новых технологий, постоянному повышению квалификации персонала.

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