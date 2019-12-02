Орловец сознался в убийстве брата

В Орле 46-летнего мужчину задержали за убийство брата, сообщили в Следственном комитете. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Тело мужчины обнаружили 2 декабря в квартире в Северном районе. На трупе нашли признаки насильственной смерти. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и вскоре определился с подозреваемым — братом погибшего.

Под тяжестью улик он сознался в содеянном. Как рассказал мужчина, убийство произошло во время распития спиртных напитков. Братья поссорились на бытовой почве, и старший избил младшего. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

«В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»