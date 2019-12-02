Орловскую область признали одной из самых бедных по уровню зарплат

Аналитики включили Орел в число аутсайдеров национального рейтинга.

Масштабное исследование было проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Аналитики оценили не только средний уровень зарплат в регионах, но и количество наиболее обеспеченных граждан. К таковым они условно отнесли тех, кто зарабатывает по 100 и более тысяч рублей в месяц.

Оказалось, что в среднем по России таким уровнем дохода могут похвастать всего лишь 7 процентов работников. При этом за последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась почти в два раза. При этом лишь шесть регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20 процентов, а в половине российских регионов значение этого показателя составляет менее 2,5 процента.

В конце рейтинга представлены регионы, в которых практически нет людей с высокой зарплатой. Именно там и расположилась Орловская область. По подсчетам экспертов, в нашем регионе только 0,9 процента работников имеют зарплату более 100 тысяч рублей в месяц.

По данному показателю Орловская область опередила только Кабардино-Балкарию (0,7 процента). Такая же доля богатых работников, как и в Орле, зафиксирована в Калмыкии, Псковской и Ивановской областях, Мордовии и Дагестане.

«В целом, по мнению экспертов, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда», — пишут исследователи.

Что касается лидеров, то первое место занял Чукотский автономный округ, в котором более 32 процентов работников зарабатывают по 100 и более тысяч рублей ежемесячно. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7) и Москва (27,4).

ИА «Орелград»