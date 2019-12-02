Пилипенко посмотрела на переработку мусора

Депутат Госдумы посетила предприятие «ЭкоСити»

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко 1 декабря посетила предприятие «ЭкоСити», сообщили в общественном движении «Граждане Орла».

Глава «ЭкоСити» Юрий Парахин познакомил Пилипенко с работой предприятия и показал новые цеха для переработки мусора. Стороны также обсудили проблемы, к которым может привести новая разработанная территориальная схема по обращению с отходами. Еще одной темой разговора стало возгорание свалки.

ИА «Орелград»

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