Пилипенко посмотрела на переработку мусора

2.12.2019 | 13:10 ЖКХ, Новости

Депутат Госдумы посетила предприятие «ЭкоСити»

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко 1 декабря посетила предприятие «ЭкоСити», сообщили в общественном движении «Граждане Орла».

Глава «ЭкоСити» Юрий Парахин познакомил Пилипенко с работой предприятия и показал новые цеха для переработки мусора. Стороны также обсудили проблемы, к которым может привести новая разработанная территориальная схема по обращению с отходами. Еще одной темой разговора стало возгорание свалки.

ИА «Орелград»

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