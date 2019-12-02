Под Орлом в реке утонул рыбак

Мужчина провалился под лед во время рыбалки.

Инцидент произошел 29 ноября на водоёме у посёлка Культурная посадка Глазуновского района. Сообщение о происшествии поступило в 13:56 на единый номер 112.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, в водоёме утонул 62-летний мужчина. Он пошёл на рыбалку и провалился под лёд. Тело погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

На месте происшествия работали пожарные ПСЧ 17, работники поисково-маневренной группы ГКУ Орловской области «ОАСПС».

ИА «Орелград»