Сотни единиц оружия и боеприпасов изъяты в орловских судах

Судебные приставы озвучили статистику пропускного режима.

В Орловской области в 2019 году судебные приставы по ОУПДС при осуществлении пропускного режима в зданиях судов и мировых судебных участков выявили массу запрещенных к проносу предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Согласно приведенной статистике, всего была выявлена 131 единица газового и травматического оружия, 392 боеприпаса, а также более 1200 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

«Благодаря грамотной работе судебных приставов по ОУПДС УФССП России по Орловской области запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», — отметила помощник руководителя регионального УФССП Наталия Булгакова.

Ведомство призвало жителей Орловской области «строго соблюдать установленный порядок в зданиях судов и выполнять все законные требования судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов». В противном случае им пригрозили административной ответственностью.

Также в УФССП сообщили, что правила пропускного режима все более ужесточаются, что в ведомстве объясняют реалиями современной жизни. Связано это не только с угрозой совершения террористических актов.

«В ходе судебного разбирательства нередко возникают конфликтные ситуации, которые могут повлечь неприятные последствия для участников судебного процесса», — объяснили приставы.

ИА «Орелград»