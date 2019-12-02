Стали известны новые имена четырех территорий Орла

На сессии горсовета в конце ноября депутаты присвоили четырем общественным территориям Орла новые имена.

Так, территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова теперь носит имя генерала-майора Владимира Александровича Мартынова. 3 августа 2004 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Орла».

Владимир Мартынов руководил Орловским гарнизоном и Орловским высшим военным командным училищем (ныне Академия ФСО).

Сквер напротив бывшего завода «Стекломаш» назвали в честь Петра Алексеевича Ермолаева — нашего земляка, полного кавалера ордена Славы.

Зеленая зона между многоэтажными домами и АЗС на улице Ливенской теперь называется Ливенский сквер.

И ещё одна территория сохранила свое «народное» название — Семинарский парк. Зеленый массив располагается в районе Орловского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.

Официальное название предполагалось также дать братской могиле жертв фашизма на ул. Ломоносова, однако решение по ней примут позже.

ИА «Орелград»