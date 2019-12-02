В Орле «десятка» подставила микроавтобус

2.12.2019 | 10:43 Новости, Происшествия

Водителю пришлось выезжать на встречку, где он врезался в «Киа Рио»

В Орле по вине водителя ВАЗ-2110 столкнулись «Фольксваген Транспортер» и «Киа Рио», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 1 декабря в микрорайоне «Зареченский». В 11:35 28-летний водитель «десятки» поворачивал во двор возле дома №2 по бульвару Молодежи. Мужчина не уступил дорогу «Фольксвагену» и создал ему помеху.

Водителю минивэна пришлось выезжать на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Киа Рио». В результате ДТП пострадал водитель легковушки, ему назначено амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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