Медведев не дал Орловщине денег из-за неэффективности власти

3.12.2019 | 16:44 Новости, Экономика

Орловская область осталась за бортом при раздаче поощрительных грантов.

Правительство страны поощрило регионы с эффективными губернаторами. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, кабинет министров распределил 45 миллиардов рублей между 50 регионами страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.

Лучшими в рейтинге стали Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Они получили самые большие дотации — 1,596 миллиарда рублей, 1,504 миллиарда и 1,462 миллиарда рублей соответственно.

Орловской области с ее скудным дотационным бюджетом такой бонус в конце года явно не помешал бы. Однако не стоит искать наш регион в списке 50-ти, чьи губернаторы признаны эффективными. Орловской области в этом рейтинге нет. Зато там присутствует соседняя Брянская область, которая получит 933,5 миллиона рублей, Курская (838,9), Владимирская (781,04), Воронежская (1,11 миллиарда), Рязанская (803,2) и другие. Словом, нашим соседям по ЦФО явно больше повезло с руководством.

Добавим, что рейтинг был составлен на основании анализа по ряду критериев. Так, кабинет министров учел уровень доверия жителей регионов к губернатору, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, уровень реальной среднемесячной заработной платы и уровень бедности, ожидаемую продолжительность жизни при рождении и ряд других данных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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