Под Орлом легковушка протаранила фуру

Водителя ВАЗа госпитализировали

В Орловской области ВАЗ-2115 врезался в грузовик МАЗ, пострадали оба водителя, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 2 декабря в 16:50 на трассе Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. 27-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением и в районе 20 км врезался в МАЗ, ехавший навстречу.

Водитель легковушки с травмами попал в больницу. 27-летний водитель МАЗ тоже обратился за помощью к врачам, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»