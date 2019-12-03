Под Орлом легковушка протаранила фуру

3.12.2019 | 11:01 Новости, Происшествия

Водителя ВАЗа госпитализировали

В Орловской области ВАЗ-2115 врезался в грузовик МАЗ, пострадали оба водителя, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 2 декабря в 16:50 на трассе Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. 27-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением и в районе 20 км врезался в МАЗ, ехавший навстречу.

Водитель легковушки с травмами попал в больницу. 27-летний водитель МАЗ тоже обратился за помощью к врачам, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»

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