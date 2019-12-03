В Орле выберут подрядчиков для ремонта дорог в 2020 году

В программу ремонта включили 11 объектов.

Сегодня, 3 декабря, в Орле запустят конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ремонта дорог в 2020 году. Соответствующее поручение на планерке в мэрии дал глава администрации Александр Муромский.

В список попали 11 объектов:

Московское шоссе от ул. Рощинской до границы города Орла;

ул. Автовокзальная;

ул. Тульская;

ул. Ливенская;

ул. Старо-Московская;

пер. Южный;

ул. Розы Люксембург;

ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 1-й Курской;

ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской;

ул. Васильевская от пер. Западного до Карачевского шоссе;

Новосильское шоссе.

Известно, что дороги отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). На его исполнение Орлу выделили 381,8 млн рублей. По подсчетам мэрии, ремонт всех 11 дорог обойдется в 385,6 млн рублей.

«Московское и Новосильское шоссе, ул. Старо-Московская, ул. 60-летия Октября, ул. Васильевская получили положительное заключение по достоверности сметной стоимости. Еще по четырем объектам — ул. Автовокзальной, ул. Тульской, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, — эта процедура на стадии завершения», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

ИА «Орелград»