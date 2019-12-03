В Орле зарплаты обогнали инфляцию, а инфляция — зарплату

Чиновники представили свою версию уровня жизни в регионе.

Как следует из ежемесячного бюллетеня социально-экономического развития Орловской области, издаваемого правительством региона, в январе-сентябре 2019 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов орловцев составил 105 процентов к январю-сентябрю предыдущего года.

Иными словами, за год доходы населения в регионе выросли ровно на 5 процентов. Среднемесячная заработная плата работников за январь-сентябрь 2019 года выросла на 6,1 процента относительно января-сентября 2018 года.

При этом, по данным Орелстата, цены и тарифы на потребительском рынке области с начала года повысились на 2,7 процента. То есть темп роста зарплат в Орловской области, если верить статистике, примерно в 2 раза превосходит уровень инфляции. Это означает, что жить орловцы стали лучше.

Однако у статистики есть и обратная сторона. В том же бюллетене, например, сказано, что реальное содержание среднедушевых денежных доходов жителей Орловской области за 9 месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года составило 100 процентов, то есть оно вообще не изменилось. А реальная заработная плата за тот же период времени выросла всего на 1,1 процента. Получается, что от уровня инфляции она отстает более чем в 2 раза – такой вот парадокс.

ИА «Орелград»