В сквере Ермолова восстановили освещение

Как и на набережной

В Орле восстановили освещение в сквере Ермолова и на набережной Оки между Герценским мостом и улицей Ермолова. Об этом объявил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на планерке в мэрии 3 декабря.

До конца недели также пообещали восстановить синюю подсветку Тургеневского моста.

Глава администрации Александр Муромский поручил коммунальщикам проверить эффективность энергосервисного контракта, заключенного чиновниками с «Ростелекомом». В частности, чиновники посчитают размер экономии.

ИА «Орелград»