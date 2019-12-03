В сквере Ермолова восстановили освещение

3.12.2019 | 13:58 ЖКХ, Новости

Как и на набережной

В Орле восстановили освещение в сквере Ермолова и на набережной Оки между Герценским мостом и улицей Ермолова. Об этом объявил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на планерке в мэрии 3 декабря.

До конца недели также пообещали восстановить синюю подсветку Тургеневского моста.

Глава администрации Александр Муромский поручил коммунальщикам проверить эффективность энергосервисного контракта, заключенного чиновниками с «Ростелекомом». В частности, чиновники посчитают размер экономии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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