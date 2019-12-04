Депутаты облсовета побывали на орловском ж/д вокзале

В орловском облсовете проходят Дни московской железной дороги.

Депутатский корпус во главе с председателем регпарламента Леонидом Музалевским накануне, 3 декабря, встретился с руководством Орловско-Курского региона МЖД. Представители законодательной власти возложили цветы к мемориальной доске Почётному гражданину Орла Петру Казанцеву.

По словам начальника железнодорожного вокзала «Орёл» Сергея Логвинова, на вокзале усиливают безопасность пассажиров с помощью современных технологий.

«На входной группе вокзала установлено досмотровое оборудование, помимо этого, вскоре появится радиационный контроль в виде датчиков (дозиметров). Оборудование будет запущено в работу в 2020 году. Кроме того, в настоящее время осуществляется замена чёрно-белых камер на видеокамеры с цветным изображением. В общей сложности вокзал будет просматриваться полностью благодаря работе 184 камер видеонаблюдения», — доложил Логвинов.

Депутаты посмотрели экспонаты музея пассажирского вагонного депо. Также им показали работу в сборочных цехах по ремонту подвески вагонов, участка плазменной обработки металла, ремонта колёсно-роликового цеха, цеха по ремонту электрооборудования, а также малярного цеха по покраске подвижного состава.

«Это производство с вековыми традициями, производство, которое сегодня работает ритмично и стабильно. Здесь во главе угла всегда стояли безопасность дорожного движения, безопасность локомотивов, безопасность вагонов, а значит и безопасность наших граждан. Мы сегодня посмотрели полный цикл работы вагонного депо — действительно высокие технологии, действительно высокая производительность труда», — отметил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»