Электронные табло в Орле начнут делать 9 декабря

4.12.2019 | 10:47 Новости, Общество

Электронные табло на остановках общественного транспорта начнут ремонтировать с 9 декабря. Об этом стало известно на планерке в мэрии 3 декабря.

Сотрудники администрации нашли неисправности в 12 конструкциях на остановках:

1. Сквер им. Ермолова,

2. ЦУМ (пл. Мира, 1),

3. Кинотеатр «Октябрь» (пл. К.Маркса, 1/3),

4. Сквер им. Гуртьева (ул. Октябрьская, 42),

5. Пенсионный фонд (ул. Комсомольская, 108),

6. Дом моды (ул. Комсомольская, 229),

7. Магазин «Орел» (ул. Октябрьская, 62),

8. Магазин «Орел» (ул. Октябрьская, 65),

9. Ул. 1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская, 28),

10. Гостиница «Орел» (ул. Московская,21),

11. Гостиница «Орел» (ул. Московская, 24),

12. Кинотеатр «Родина» (ул. Московская, 32).

«В настоящее время контракт на выполнение работ по освидетельствованию и выявлению неисправностей в электронных табло на остановочных павильонах находится на стадии подписания», — сообщает пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»

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