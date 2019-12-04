ГИБДД оштрафовала орловчанку на 400 тысяч рублей

В список самых активных нарушителей ПДД угодила жительница Ливен.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», местная автоледи, похоже, побила все рекорды, накопив штрафы ГИБДД на 400 тысяч рублей. Причем правила дорожного движения она нарушала не только в родном крае, а на территории нескольких областей.

Так, допущенные ею нарушения были зафиксированы в Москве, Московской, Тульской и Тверской областях. Исполнительные документы были выданы Центром видеофиксации ГИБДД. Они находятся в Ливенском отделе службы судебных приставов УФССП России по Орловской области. Их объединили в одно сводное исполнительное производство.

«Дама о долгах знает, но не платит, — пишет «УЕ». — По иску судебных приставов Ливенский суд установил в отношении автоледи временное ограничение на право управлять транспортным средством. До тех пор, пока она не уплатит все штрафы».

ИА «Орелград»