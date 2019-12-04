Мэрия Орла купит новогоднюю елку за 6 миллионов рублей

Чиновники объявили тендер для поставщиков.

Информация о закупке появилась на специализированном сайте. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Но тратить оно будет бюджетные средства. Цена закупки установлена в размере 6,125 миллиона рублей. За эти деньги власти Орла хотят получить не только новогоднюю ель, но и украшения к ней, в том числе световые фигуры.

Техническое задание прописано настолько подробно, что можно подумать, будто елка давно выбрана, а проведение закупки – это всего лишь формальность. К конкурсной документации приложено и обоснование начальной максимальной цены контракта. Судя по нему, чиновники предварительно справились о стоимости у трех различных потенциальных поставщиков. Цены у всех оказались примерно одинаковыми.

Как следует из технического задания, ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Ее общая высота должна составлять 15-15,5 метра, диаметр — 5,9-6,3 метра. Она должна «отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания не менее 6 месяцев и сопровождаться технической и иной документацией».

Небольшой гарантийный срок как бы намекает на то, что через год, возможно, придется покупать новую ель. Общая масса всего комплекта составит не менее 5500 кг. Отметим, что сама новогодняя ель обойдется чуть менее чем в 1,4 миллиона рублей. Оставшаяся сумма набежала за счет комплектующих.

Например, если верить документации, средняя стоимость звезды, которую установят на макушку, составляет около 38,5 тысячи рублей. Помимо звезды мэрии понадобились и другие элементы декора, в частности, световые конструкции «Квартет Снеговиков», «Арка», «Световой шар», «Арка в виде подарка», «Олень», «Лось», «Медведь» и другое.

ИА «Орелград»