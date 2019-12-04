Орловцам дали полгода, чтобы узаконить свою жизнь

4.12.2019 | 16:47 Новости, Общество

Чиновники озаботились судьбой самостроев в пригороде Орла.

Как сообщили в администрации Орловского района, речь идет о самовольных постройках на территории Спасского и Платоновского сельских поселений. Местным жителям предложено их узаконить. Процесс уже начался. Вопрос об этом был рассмотрен на совещании в районной администрации.

«В Спасском сельском поселении многоквартирные дома расположены в селе Бакланово, это пять трехэтажных многоквартирных домов, построенных в 80-е годы, — рассказала глава поселения Людмила Парамонова. — Рядом с домами расположены подвалы, гаражи и сараи, которыми пользуются жители на протяжении нескольких десятилетий».

Удивительно, но все это время постройки находились вне закона. Только сейчас граждане начали оформлять в собственность. В администрации отметили, что процесс оформления самовольных построек в селе планируется завершить до 1 мая 2020 года. На текущий момент из 36 гаражей оформлено 11, из 87 сараев оформлено 32, из 145 подвалов оформлено только 11.

В Платоновском сельском поселении масштаб проблемы поменьше. Здесь самовольные постройки расположены в деревне Хардиково. Так, из 27 находящихся там гаражей право собственности зарегистрировано только на 5, то есть 22 гаража используются без правоустанавливающих документов.

«Собственниками многоквартирных домов, использующих данные гаражи, заказаны технические паспорта на строения», — сообщил глава поселения Максим Барбашов.
Кроме того, в Орловском районе начался процесс узаконивания самостроев, расположенных на территориях гаражных кооперативов. Эту работу планируется завершить до июня 2020 года.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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