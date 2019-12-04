Орловских бизнесменов научат разбираться в налогах

Обучение пройдет на базе центра «Мой бизнес»

В Орле стартует обучение бизнесменов по программе повышения квалификации «Управление налоговой нагрузкой для субъектов МСП» (малого и среднего предпринимательства – прим. ред.). Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Обучение организуется и пройдет на базе Центра оказания услуг «Мой бизнес», продлится с 7 по 28 декабря. Кроме бизнесменов, курсы пройдут сотрудники, занимающиеся вопросами бухучета и налогообложения.

Слушатели смогут узнать о планировании налоговой нагрузки субъектов МСП, порядке возмещения НДС, специальных режимах налогообложения, налоговом контроле, фискально-правовых аспектах самозанятости.

Спикером программы выступит консультант по вопросам налогообложения, бизнес-тренер Наталья Рябинина. Обучение бесплатно, прошедшие его получат удостоверение о повышении квалификации ОГУ им. И.С. Тургенева.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4862) 49-02-09.

Напомним, центр оказания услуг «Мой бизнес» открылся в конце октября в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Он действует в России до 2024 года. К этому сроку число россиян, занятых в сфере МСП, должно достичь 25 млн человек, самозанятых – 2,4 млн. Малый бизнес будет давать 32,5% ВВП РФ и 10% несырьевого экспорта. К 2023 году количество центров «Мой бизнес» по России должно достичь 100.

ИА «Орелград»