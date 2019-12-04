Под Орлом из-за снега столкнулись две легковушки

Один из водителей не учел погодные условия

В Орловской области столкнулись «Нива» и «Ниссан Альмера», сообщили в регуправлении ГИБДД. Авария случилась 3 декабря примерно в 7:00 на трассе Орел-Ефремов.

Установлено, что 35-летний водитель «Нивы» ехал от Орла в сторону Залегощи и на 33 км «не учел дорожные и метеорологические условия». Внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил «Ниссан».

В аварии пострадала 47-летняя пассажирка иномарки. Потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»