Под Орлом из-за снега столкнулись две легковушки

4.12.2019 | 9:41 Новости, Происшествия

Один из водителей не учел погодные условия

В Орловской области столкнулись «Нива» и «Ниссан Альмера», сообщили в регуправлении ГИБДД. Авария случилась 3 декабря примерно в 7:00 на трассе Орел-Ефремов.

Установлено, что 35-летний водитель «Нивы» ехал от Орла в сторону Залегощи и на 33 км «не учел дорожные и метеорологические условия». Внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил «Ниссан».

В аварии пострадала 47-летняя пассажирка иномарки. Потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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