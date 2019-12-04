Прокуратура опротестовала налоговые ставки в Орловской области

На нарушениях закона попались десятки местных администраций.

Орловская транспортная прокуратура опротестовала решения органов местного самоуправления об установлении земельного налога. Как сообщили в этом ведомстве, всего в ходе масштабной проверки было выявлено 33 нарушения закона. Соответственно, допустили их 33 администрации.

Прокурорские работники внимательно изучили местные нормативные правовые акты. Напомним, именно представительные органы местного самоуправления обладают правом устанавливать ставки для исчисления земельного налога. Проверка показала, что орловские чиновники с этой работой не справились.

«Установлено, что на территории 33 сельских поселений Орловской области в нарушение требований Налогового кодекса Российской Федерации не была определена налоговая ставка в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ и предоставленных для таможенных нужд, — пояснили в Орловской транспортной прокуратуре.

По итогам проверки на незаконные нормативные правовые акты было принесено 33 протеста. Они были рассмотрены и удовлетворены, то есть нарушители согласились с тем, что они – нарушители. В результате вмешательства прокуратуры все незаконные нормативные правовые акты были приведены в соответствие с требованиями налогового законодательства.

ИА «Орелград»