В Болхове запретили такси

Суд удовлетворил необычный иск прокуратуры

Как сообщает Болховский районный суд, необычное гражданское дело было рассмотрено по иску районного прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступил индивидуальный предприниматель, работающий на рынке пассажирских перевозок легковым такси.

Как показала прокурорская проверка, ИП нанимает водителей, которые работают в режиме заказа. Однако у этих водителей нет специального разрешения на работу в легковом такси без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

По мнению прокурора, выступивший в роли ответчика ИП «не владеет информацией о наличии у них права на управление транспортным средством, возможности по состоянию здоровья управлять транспортным средством, разрешения на перевозку, а также о техническом состоянии используемого автомобиля». В надзорном ведомстве считают, что все это вкупе «представляет опасность для неопределенного круга лиц, обращающихся в такси».

В суде прокурор попросил признать деятельность ИП «создающей опасность причинения вреда в будущем» и запретить ее «в части привлечения перевозчиков, не получивших в установленном законом порядке право на осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»