В Орле подвели итоги Вахты памяти

Региональная акция проходила в три этапа с 26 апреля по 1 ноября 2019 года.

На территории Орловской области нашли, в рамках акции «Вахта памяти», поисковики обнаружили останки 813 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также были найдены 26 именных вещей. Установлено 340 имён — по архивным документам и 15 имен — по личным вещам.

Участие в поисках принимали более 1 900 человек из 23 регионов РФ, а также представители Донецкой и Луганской народных республик.

Председатель облсовета Леонид Музалевский поблагодарил участников акции за их важную, нужную работу, за их неравнодушие.

«Областной Совет активно работает по патриотическому воспитанию молодёжи, проводит конкурсы…Всё это делается для того, чтобы люди заходили в библиотеки, интересовались историей не только своей страны, но и своей малой родины, своей семьи, историей солдат, освобождавших Родину. Это важно: помнить и знать свою историю», — отметил депутат.

За поиск и увековечивание погибших и пропавших без вести бойцов Красной Армии на территории Орловской области поисковиков наградили благодарностями облсовета.

«Мероприятие продолжилось возле стелы «Орёл — город Воинской славы», где в торжественной обстановке состоялась передача останков красноармейца Павла Николаевича Погожева родственникам для захоронения на родине в Ставропольском крае», — пишет пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»