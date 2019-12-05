Мэрия Орла приготовилась к масштабной переписке

Почти 40 тысяч бланков чиновники купят за бюджетный счет.

Условия приобретения бланков появились на портале закупок. Администрация города Орла планирует приобрести для своих нужд 36 тысяч бланков для официальных писем.

К потенциальным поставщикам предъявлен ряд требований по формату (он должен быть А4), белизне (не менее 98 процентов) и плотности (не менее 80 г/м2) бумаги, а также по технологии печати и порядковой нумерации на оборотной стороне.

На лицевой стороне бланки должны быть снабжены официальной символикой областной столицы и необходимыми контактными данными. Так, их должен украшать герб Орла. Оплатят покупку за счет городского бюджета.

Стоимость одного бланка чиновники мэрии оценили в 1,4 рубля. Таким образом, за всю партию они готовы выложить 50,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»