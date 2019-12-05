«Отцы и дети»: в Орловской области 66 пап сидят в декрете

Чаще всего мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

Детские пособия в Орловской области получают 4,5 тысячи граждан. По данным орловского Фонда социального страхования, в списке указаны не только матери, но и отцы.

Так, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет находятся 66 отцов (для сравнения, в прошлом году в отпуске по уходу за ребенком находился 61 мужчина). Из них с первым малышом сидят 25 человек, со вторым — 34 человека, с третьим – 4 человека, с четвертым и последующими детьми — 3 человека.

Чаще всего в отпуск вместо жены идут мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Такие составляют около 80% от общей статистики. Самому молодому мужчине, сидящему дома с ребенком и получающему детские пособия от ФСС, – 24 года, а самому старшему — 54 года.

«Орловское ФСС напоминает, что оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие имеет право любой близкий родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком, подлежащий обязательному социальному страхованию: отец, бабушка, дедушка, даже тётя или дядя», — пишет пресс-служба ФСС.

ИА «Орелград»