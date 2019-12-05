В Орле назначили публичные слушания по скверу Ермолова

5.12.2019 | 9:49 Новости, Общество

Власти не отказались от идеи скандальной реконструкции

Мэр Орла Василий Новиков назначил публичные слушания по поводу реконструкции сквера Ермолова и строительства там фонтана, сообщила пресс-служба горсовета.

Публичные слушания состоятся 16 декабря 2019 года в 16 часов в большом зале мэрии. В состав организационной комиссии по проведению слушаний вошли первый замглавы администрации Орла Олег Минкин, начальник управления градостроительства Владимир Плотников и другие сотрудники мэрии.

«Участники публичных слушаний могут представить свои предложения и замечания в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и 14.00 до 18.00 часов», — указано в пресс-релизе.

  • Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.
  • Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.
  • В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».
  • В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования