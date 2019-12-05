В Орле назначили публичные слушания по скверу Ермолова

Власти не отказались от идеи скандальной реконструкции

Мэр Орла Василий Новиков назначил публичные слушания по поводу реконструкции сквера Ермолова и строительства там фонтана, сообщила пресс-служба горсовета.

Публичные слушания состоятся 16 декабря 2019 года в 16 часов в большом зале мэрии. В состав организационной комиссии по проведению слушаний вошли первый замглавы администрации Орла Олег Минкин, начальник управления градостроительства Владимир Плотников и другие сотрудники мэрии.

«Участники публичных слушаний могут представить свои предложения и замечания в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и 14.00 до 18.00 часов», — указано в пресс-релизе.

Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.

В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».

В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»