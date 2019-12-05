В Орле запретили торговать школьными аттестатами

Купить документы о получении образования можно было в интернете.

Суд Заводского района удовлетворил сразу несколько аналогичных исков прокуратуры, которая в ходе планового мониторинга обнаружила в Сети сайты с сомнительным содержанием. Как следует из исковых заявлений, на этих порталах жителям Орла и Орловской области предлагалось приобрести различные документы, подтверждающие наличие образования.

К примеру, посетителям предлагались аттестаты школ, а также дипломы вузов, колледжей и техникумов. Приобрести документы можно было без прохождения обучения. Вход на сайт был свободным, предварительной регистрации и пароля не требовалось, то есть ознакомиться с содержанием сомнительных страниц мог любой пользователь Сети.

На порталах были указаны номер телефона и адрес электронной почты, на которые можно было отправлять сообщения для оформления заказа. Также на сайтах было подробно описано, как оплатить товар, что и сколько стоит. Установить владельцев доменного имени не удалось в связи с тем, что «регистратор находится за пределами РФ, вне юрисдикции правоохранительных органов РФ».

«Законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на распространение информации с предложениями приобрести за деньги аттестаты, свидетельства, справки, дипломы разного образца об образовании лицам, не прошедшим обучение, субъектами, которым не предоставлено право выдачи документов об образовании, — такова позиция прокуратуры. — Выдача (получение) документов об образовании за плату или лицам, не прошедшим обучение, а также официальных справок, противоречит законодательству РФ. Предоставление свободного доступа к сайту, на котором возможно покупка дипломов, аттестатов, официальных справок, противоречит целям и задачам действующего законодательства, способствует совершению преступлений, тем самым нарушает публичные интересы РФ и права неопределенного круга лиц».

Суд согласился с данными доводами и вынес решения о закрытии доступа к сомнительным порталам.

ИА «Орелград»