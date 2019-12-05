В орловских лесах начали воровать елки

До Нового года еще далеко, но новогодние воришки уже появились.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», на территории Ливенского района зафиксированы первые «новогодние» случаи незаконной рубки деревьев.

По словам сотрудника Ливенского лесничества Вячеслава Филькина, происшествие произошло в районе деревни Шебаново. В ходе инвентаризации лесничие обнаружили 18 пеньков срубленных сосен. Чуть позже в районе деревни Ревякино были обнаружены еще 8 пеньков от спиленных сосен, причем ножовка была брошена рядом с ними.

«Установить нарушителей пока не удалось, — говорит Вячеслав Филькин. — На удивление в Коротышском и Лютовском сельских поселениях обошлось «без жертв». Там сосны выше 3-4 метров и для новогоднего украшения уже переросли».

Кстати, уже скоро в Ливенском районе начнутся предновогодние рейды по охране хвойных деревьев. Они пройдут по графику с 15 по 31 декабря на территории четырех сельских поселений.

Вместе с лесничими в них будут участвовать полицейские. К работе присоединятся и сотрудники сельских администраций. Патрулирование пройдет в основном в молодых сосновых посадках.

ИА «Орелград»