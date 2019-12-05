В тройном ДТП на автовокзале пострадала девушка

Она была пассажиркой такси

В результате ДТП с участием трех автомобилей неподалеку от автовокзала Орла пострадала 25-летняя девушка, сообщили в областном управлении ГИБДД. Авария случилась 4 декабря в 17:12, и в госавтоинспекции восстановили картину событий.

36-летний водитель автомобиля «Мицубиси Галант» ехал по Комсомольской со стороны «Уюта». Он собирался повернуть налево на Карачевское шоссе, но не уступил дорогу встречному такси «Лада Гранта». Автомобили столкнулись, и после этого иномарка врезалась в фуру «Вольво». Она двигалась по Карачевскому шоссе в сторону Маслозаводского переулка.

Пассажирку «Лады» доставили в больницу им. Семашко, но после оказания помощи отпустили. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»