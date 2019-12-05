Вынесен приговор водителю, сбившему отчима и пасынка

Ближайшие четыре года водитель проведет в колонии-поселении.

Уголовное дело о ДТП с летальным исходом было рассмотрено в Глазуновке. Перед районным судом предстал местный житель, который поздним вечером на автомобиле «Ока» сбил двоих пешеходов. Мужчины, отчим и пасынок, шли по обочине дороги в попутном движению автомобиля направлении. В суде водитель признался, что не заметил их.

Кстати, он полностью признал вину. В суде водитель рассказал, что остановил машину, почувствовав удар. Один из пострадавших лежал на лобовом стекле. Последнее от удара оказалось вмято в салон. Второй пострадавший отлетел в кювет. В результате ДТП пасынок погиб, а отчим получил тяжелые травмы, попал в реанимацию, перенес операцию и до сих пор проходит курс лечения.

В суде водитель признался, что в тот вечер побывал в гостях у нескольких людей и везде принимал спиртное. Он был настолько пьян, что даже не смог стянуть пострадавшего с капота своего автомобиля. Кроме того, он не смог найти свой телефон, чтобы вызвать медиков и полицию.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскали в пользу ТФОМС более 160 тысяч рублей, затраченных государством на лечение сбитого пешехода.

ИА «Орелград»