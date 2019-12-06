ФСБ расскажет орловцам секреты поступления

Встреча сотрудников регионального УФСБ с абитуриентами и их родителями пройдет 13 декабря в 15 часов в актовом зале администрации Орла.

Школьникам расскажут о деталях поступления в средние и высшие образовательные учреждения ФСБ России, правилах отбора кандидатов, условиях приема.

Поступить школьники смогут в Академию ФСБ России (г. Москва), Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград), Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва), Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), Голицынский пограничный институт ФСБ России (п. Голицыно, Московская область, филиал в г. Ставрополь).

Эти учреждения готовят офицеров и прапорщиков (мичманов) для Федеральной службы безопасности России. Поступить смогут молодые люди, имеющие среднее (полное) общее и среднее профессиональное образование:

— не проходившие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет);

— прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (до достижения ими возраста 24 лет);

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (до достижения ими возраста 24 лет).

По вопросам оформления и поступления в указанные учебные заведения орловцы могут обратиться в УФСБ России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29.

Телефоны для справок: 43-76-23, 43-76-20 (для поступающих в пограничные институты ФСБ России), 43-76-27(для поступающих в Академию ФСБ России).

ИА «Орелград»