Облсуд оставил Медведева в тюрьме

Орловский областной суд не удовлетворил ходатайство Медведева об условно-досрочном освобождении.

Мужчина отбывает наказание за ДТП с двумя погибшими. Суд назначил ему два года лишения свободны в колонии-поселении.

Из материалов дела следует, что Медведев признал вину, раскаялся в содеянном.

«Трудоустроен, обучался, делает положительные выводы из проводимой с ним воспитательной работы, частично возместил ущерб, причиненный преступлением, в январе 2019 года, написал заявление о добровольном гашении иска», — пишет пресс-служба суда.

Однако суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказал. Осужденный и его защитник с таким решением не согласились и обжаловали его в апелляции. Облсуд установил, что Медведев проявлял себя с отрицательной стороны. Уточняется, что возместить моральный ущерб семьям погибших орловец не спешил.

«Действующий закон обязывает суд учитывать при принятии решения об условно-досрочном освобождении не только поведение осужденного во время отбывания наказания, но и его действия по возмещению вреда», — сообщает Облсуд.

Таким образом, апелляционную жалобу адвоката оставили без удовлетворения.

ИА «Орелград»