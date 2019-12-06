Опубликованы фото из дома Муромского. Из-за него сити-менеджера обвинили в коррупции

Здание действительно не достроено, и жить в нем невозможно

Издание «Орелтаймс» опубликовало фотографии из загородного дома главы администрации Орла Александра Муромского. Ранее сити-менеджера обвинили в том, что он построил резиденцию на деньги, которые не мог бы заработать на госслужбе, и живет в ней, прикрываясь статусом дома как недостроенного.

Реальная площадь здания с гаражом в деревне Горки Орловского района составила почти 260 квадратных метров вместо 500, о которых сообщали активисты. Дом внутри не отделан, из дверей присутствует только входная. Стены, потолок, пол – все в штукатурке, не везде подведен свет. Пользоваться домом невозможно, резюмировали коллеги.

«Уже девять лет я живу в двухкомнатной квартире площадью 71 кв. метр на Октябрьской с сыном, дочкой и женой. Квартира взята в ипотеку на 15 лет. Ещё не расплатился. В том числе, потому что строю этот дом. Никогда не скрывал: и земля, и дом оформлены на меня. Строю с 2010 года – тогда я ещё работал начальником управления по строительству в областной администрации. Землю – 15 соток – взял в аренду до 2055 года. Затем оформил разрешение на строительство. С тех пор строю по мере возможностей», — рассказал Муромский про свое имущество.

Совокупный доход семьи Муромских в 2011-2018 годах составил чуть более 15 млн рублей.

На прошедшей сессии горсовета Муромскому объявили выговор за завышение дохода на 9 копеек и неучтенной страховой выплаты суммой более 45 тысяч рублей. Сити-менеджер признался, что забыл об этой выплате, а банк не указал её отдельной строкой в выписке по счету.

ИА «Орелград»