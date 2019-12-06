Орловский полицейский украл 35 тонн зерна

6.12.2019 | 17:15 Новости, Общество

На бывшего сотрудника завели уголовное дело по двум статьям

Бывший замначальника полиции Новодеревеньковского района задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и краже. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.

«По данным следствия, подозреваемый в августе 2019 года незаконно завладел 35 тоннами зерна, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, после чего распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 280 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Преступление было раскрыто при содействии сотрудников УФСБ и УМВД по Орловской области. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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