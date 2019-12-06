В центре Орла запретят стоянку машин

6.12.2019 | 14:03 Новости, Общество

Выставка автомобилей пройдет в областном центре 7 декабря с 6 до 16 часов.

По этой причине на площадке между памятником Н.С. Лескова и сквером Маяковского будет запрещена стоянка транспортных средств для всех, кроме участников самой выставки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 11 декабря до 15 часов запретят стоянку автомобилей на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35. Также с 12.00 до 15.00 будет запрещено движение на указанном участке.

«В связи с проведением торжественного мероприятия по вручению автомобильного транспорта общеобразовательным организациям, медицинским учреждениям и учреждениям социальной защиты населения», — сообщает пресс-служба администрации.

Орловцам предлагают объезжать по маршруту: пл. Ленина от Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и по ул. Пролетарская гора.

ИА «Орелград»

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