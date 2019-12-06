В кафе под Орлом готовые блюда хранили на полу

6.12.2019 | 15:45 Новости, Общество

Суд закрыл антисанитарное кафе в Троснянском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства прошла совместно с работниками Прокуратуры Троснянского района. Проверяющие посетили одно из предприятий придорожного сервиса.

Небольшое кафе, расположенное у дороги в селе Жерновец, поразило их количеством нарушений. Сообщается, что оно не оборудовано системами внутреннего водопровода и канализации, а производственные столы «не имеют гигиенического покрытия».

«Допускается хранение готовых блюд на полу, не соблюдается режим мытья посуды и инвентаря, к работе с пищевыми продуктами допущены лица без отметки о прохождении периодического медицинского осмотра», — рассказали в управлении Роспотребнадзора.

По результатам проверки на владельца заведения, индивидуального предпринимателя, был составлен административный протокол. Материалы были переданы на рассмотрение в Кромской районный суд, который согласился с выводами проверки и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 65 суток.

ИА «Орелград»

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