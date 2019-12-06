В Орле наказали мужчину, год скрывавшегося от суда

6.12.2019 | 14:15 Новости, Происшествия

Обвинительный приговор вынес суд Железнодорожного района.

Как сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда, обвинительный приговор был вынесен в отношении местного жителя, который на протяжении почти целого года находился в федеральном розыске. От суда он скрылся в январе 2019 года. Тогда на мужчину было заведено уголовное дело о неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Алиментщик счел лучшим для себя вариантом скрыться от суда. Сделал он это, когда дело уже было назначено к слушанию. Объявленного в розыск беглеца задержали в ноябре этого года. Чтобы он снова не сбежал, его поместили в следственный изолятор.

Свою вину он признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием заработка в доход государства. Из-под стражи алиментщик был освобожден в зале суда.

Кстати, проведено в СИЗО время было ему зачтено в срок отбывания наказания. В суде уточнили, что при назначении наказания были приняты во внимание «фактические обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого и обстоятельства, смягчающие наказание».

ИА «Орелград»

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