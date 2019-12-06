В Орле пройдет студенческая хоккейная лига (0+)

6.12.2019 | 16:14 Новости, Спорт

Всех желающих орловцев и гостей Орла приглашают на игры второго тура Открытого Первенства Студенческой хоккейной лиги.


С 6 по 8 декабря на ледовую арену микрорайона Зареченский (г. Орел, ул. Зеленина, д. 4) в рамках второго тура открытого Первенства Студенческой хоккейной лиги выйдут четыре сборных из Смоленска (СГАФКСиТ), Ростова-На-Дону (ДГТУ), Калуги («Космос») и Орла (ОрелГУ «Славянское»). Официальное открытие тура состоится в 19 часов.

Спортсмены из Орла сразятся с хоккеистами из Смоленска. Начало матча в 13:30.

Завершится второй тур открытого Первенства 8 декабря играми между «Славянское» и ДГТУ (начало в 9:00), «Космос» сыграет с СГАФКСиТ (начало в 11:30).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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