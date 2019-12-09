Прокуратура рассказала о вопиющих нарушениях в орловских колониях

Орловские заключенные спят на рабочих местах и трудятся за сотрудников колоний.

Прокуратура Орловской области обнародовала сведение о результатах проверки исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Судя по отчету, нарушений было выявлено немало. Например, на рабочих объектах прокуроры вскрыли факты незаконного оборудования осужденными спальных мест».

«Установлены факты ненадлежащего надзора за осужденными, что способствовало получению и использованию ими запрещенных предметов, в том числе средствами мобильной связи, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — В ИК-2 города Ливны один из осужденных заполнял учетную документацию, что относится к обязанностям сотрудников уголовно-исполнительной системы».

Напомним, исправительная колония №2 строгого режима в Ливнах так же известна как «колония с воровским пиром». Прокуратура также отмечают, что далеко не всегда к нарушителям режима за решеткой сотрудники исправительных учреждений применяли соответствующие меры.

«Контроль со стороны управления ФСИН России по Орловской области за подведомственными учреждениями должным образом не осуществляется, — считают в прокуратуре региона. — В целях устранения выявленных нарушений заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов внес начальнику УФСИН России по Орловской области Владимиру Волосевичу представление».

ИА «Орелград»