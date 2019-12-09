У орловца изъяли 1,5 кг каннабиса

Житель Орла сам собрал «богатый урожай».

Обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта рассмотрел суд Северного района Орла. Перед ним предстал местный житель, кстати, отец двоих маленьких детей. Дело на него завели после того, как мужчину задержали сотрудники полиции. У задержанного при осмотре было обнаружено и изъято наркотическое средств растительного происхождения, а именно каннабис.

Масса наркотика в пересчете на сухой вес составила 1466 граммов. Мужчина признался, что сам изготовил «зелье» для личного употребления. По его словам, он обнаружил заросли дикорастущей конопли и собственноручно «собрал урожай». Тем самым, с точки зрения закона, он «приобрел наркотическое вещество растительного происхождения зеленого цвета» в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и подал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление.

Также осужденного обязали пройти курс лечения от наркомании.

ИА «Орелград»