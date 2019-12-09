В Орле врачам предложили зарплату 150 тысяч рублей

Сразу шесть высокооплачиваемых медиков требуются в Орле.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, сведения и привлекательных вакансиях размещены на государственном портале «Работа в России». В базе данных насчитывается около 4,5 тысячи орловских вакансий.

Удивительно, но самыми привлекательными из них являются вакансии для врачей. Одной из частных орловских клиник требуется шесть специалистов, которым работодатель готов платить до 150 тысяч рублей. Врачам может быть предоставлено жилье и оказана помощь при переезде, — отметили в управлении. Еще две вакансии с аналогичным уровнем зарплат в Орловской области предлагает одна из строительных компаний. Ей требуются руководители.

«В рейтинге самых востребованных по-прежнему ведущее место занимают вакансии специалистов разных сфер деятельности, — сообщили в управлении труда и занятости. — Это специалисты в области делопроизводства и продаж, технического надзора и продвижения информации, закупкам, хозяйственной деятельности, IT-технологий и другое Специалистов работодателям требуется более 200».

Кроме того, орловским работодателям требуются около 200 водителей с заработком от минимального размера оплаты труда до 40-60 тысяч рублей. В список наиболее востребованных профессий также попали медсестры (130 вакансий), военные (100) и уборщики (чуть менее 100).

«По статистике портала заработок наибольшего количества вакансий Орловской области, выложенных в общероссийскую базу, составляет до 30 тысяч рублей, — уточнили в управлении. — Подавляющее большинство свободных рабочих мест предполагает полную занятость. Наблюдается тенденция к снижению требований к стажу потенциального работника. Требования же к уровню образования остаются высокими: работодатель хочет быть уверенным, что на его предприятии трудятся надежные подготовленные кадры с высшим или средним профессиональным образованием».

ИА «Орелград»