Облздрав оставил без помощи ребенка-инвалида

Только прокуратура и суд помогли восстановить нарушенные права.

Подробности этого процесса сообщили в суде Советского района. Ответчиком привычно выступил департамент здравоохранения Орловской области. Иск подала прокуратура, выступившая в защиту прав ребенка-инвалида. Речь шла о взыскании убытков на приобретение медицинских изделий.

«В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что несовершеннолетний является ребенком-инвалидом с диагнозом «Сахарный диабет 1 типа», состоит на учете в лечебном учреждении и имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам врача, — рассказали в суде.

— С момента постановки на диспансерный учет в лечебное учреждение, а именно с апреля 2019 года по июль 2019 года, рецепты на бесплатное получение тест полосок, шприц-ручки, инсулиновых игл не выписывались».

Суд также установил, что вины родителей в этом не было. Они обращались за помощью, но им отказывали в выписке рецептов «по причине отсутствия финансирования на приобретение необходимых медицинских изделий».

Тем самым ребенка незаконно лишили права на получение бесплатной медицинской помощи от государства. Приобретать необходимое семье пришлось за собственный счет. Бездействие орловских медиков и чиновников суд признал незаконным. Иск был удовлетворен, департамент здравоохранения обязали возместить семье расходы.

Отметим, что чиновники не сдавались до последнего. Они обжаловали решение в областной суд, пытаясь доказать, что лишили ребенка-инвалида помощи по закону. Но и апелляционная инстанция не нашла такого закона, по которому можно не оказывать помощь инвалиду. Решение райсуда было оставлено без изменений.

ИА «Орелград»