Орловские «ветераны-ветеринары» обрели всероссийскую славу

Новость про орловских «ветеранов-ветеринаров» подхватили многие всероссийские СМИ, в том числе паблик «Настоящий Лентач», развлекательные порталы: МДК, «Я плакалъ», Pikabu и др.

Напомним, на портале «InfoOrel» появилась фотография рекламного табло на улице 1-я Посадская со стороны Тургеневского моста. Всё бы ничего, только в рекламном тексте вместо ветеранов появились ветеринары.

В пресс-службе облправительства инцидент объяснили тем, что агентство «Четыре сезона» выпустило рекламу без согласования текста с заказчиком.

«Ошибка в рекламном материале «Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтерами Победы», размещенном на электронном табло в городе Орле, была допущена субподрядчиком – рекламным агентством «Четыре Сезона». В настоящее время заказчиком предъявлено требование к подрядчику о размещении федерального макета с корректным текстом», — сообщили в правительстве.

Редакция «Орелграда» собрала подборку комментариев пользователей. Ветеринарам реклама понравилась.

«Ветеринары тоже нуждаются в заботе»,

«Я ветеринар, и мне приятно»,

«Спасибо всем ветеринарам за спасённые жизни наших дедов, ой ой, животных»,

«Это все т9»,

«Спасибо за заботу. Очень неожиданно и приятно«, — отмечают пользователи (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Стоит отметить, что это не первый случай, когда россияне ошибаются подобным образом.

ИА «Орелград»