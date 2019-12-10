Под Орлом прокуратура добилась погашения долга за газ

Крупную задолженность накопили местные коммунальщики.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, нарушения в сфере законодательства о ЖКХ были вскрыты в Кромском районе. Крупная задолженность перед поставщиком газа была выявлена к компании «Тепломир». На момент проверки коммунальщики задолжали за ресурс около 700 тысяч рублей.

В прокуратуре считают, что наличие задолженности создавало угрозу, в том числе для населения. Указанная компания является теплоснабжающей. Наличие крупного долга может стать причиной ограничения поставок газа. И тогда местные жители и объекты останутся без тепла.

До этого, конечно, не дошло, но прокуратура по итогам проверки объявила директору «Тепломира» предостережение о недопустимости нарушений закона. После этого задолженность за потребленный газ была погашена.

«Ограничения подачи энергоресурсов в отопительный сезон не допущено, — заверили в прокуратуре региона. — Работа в данном направлении продолжается».

ИА «Орелград»