В Орле осудили экстремиста

10.12.2019 | 12:00 Новости, Происшествия

Орловцу дали год колонии условно и запретили пользоваться интернетом.

Как сообщили в суде Заводского района, житель Орла был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Молодого человека заподозрили в «умышленном преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства».

Некие неустановленные следствием люди сумели заразить подсудимого радикальными националистическими идеями. Сначала он просто их изучал. В результате юноша пришел к выводу, что уроженцам и коренным жителям Кавказа и Средней Азии не место на территории Российской Федерации.

Затем подсудимый приступил к более активным действиям. В течение двух лет он размещал на своей странице в социальной сети изображения, «носящие экстремистский характер и являющиеся доступными для ознакомления неограниченному кругу пользователей данного сайта».

Свою вину молодой человек признал, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке. Суд наказал его лишением свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, его на 1 год лишили права заниматься деятельностью в области информационно-телекоммуникационных технологий.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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