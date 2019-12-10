В Орле водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло 9 декабря в 17:15.

Неустановленный водитель ехал по улице Пушкина в сторону улицы Ляшко и в районе дома №117 сбил 45-летнюю женщину. С места аварии водитель скрылся. Уточняется, что женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в 20:07 из травмпункта больницы им. Семашко поступила информация о том, что в 19:30 к ним за медицинской помощью обратилась пострадавшая в ДТП женщина.

«После осмотра отпущена на амбулаторное лечение», — добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»