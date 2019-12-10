В Орловской области утвердили правила скрининга

В регионе проведут комплексное обследование пожилых селян.

Правительство Орловской области утвердило порядок доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Речь идет о проведении дополнительных скринингов, то есть обследований, «на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения».

Согласно утвержденным правилам, их действие распространяется на тех селян старше 65 лет, которые не утратили способность самостоятельно передвигаться или могут передвигаться с помощью технических средств реабилитации. На костылях, например, или в инвалидном кресле.

Отвозить в медучреждения и обратно селян будут за бюджетный счет. Для этого на местах создадут мобильные бригады, которые вольются в структуру учреждений социального обслуживания населения.

«Дополнительный скрининг лицу старше 65 лет проводится в соответствии с утвержденными графиками проведения дополнительных скринингов, — следует из постановления правительства. — По прибытии автомобиля к месту подачи получатель услуги предъявляет специалисту мобильной бригады документ, удостоверяющий личность».

Если селянин решит отказаться от обследования, то свой отказ он должен будет оформить в письменном виде. В правилах имеется и еще один любопытный момент: «лица старше 65 лет сопровождаются до места проживания в течение 50 минут с момента проведения дополнительных скринингов».

ИА «Орелград»